POL-GM: Unfallflüchtiger lässt Kennzeichen zurück

Marienheide (ots) - Metalldiebe sind am Mittwoch (14. Juni) in eine Firma in Marienheide-Dannenberg eingedrungen. Gegen 2:13 Uhr nachts öffneten die Täter in der Straße "Zum Brinkesnocken" ein Fenster und gelangten so in einen Fabrikationsraum der Firma. Dort hatten sie es auf etwa 300 kg Kupfer- und Messingspäne abgesehen. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth ...

