POL-HS: Betrug mit Google Play Karten

Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Am Donnerstagmorgen (25. August) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 0 Uhr zu einem Küchenbrand in der Jacobastraße entsandt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich Friteusenfett entzündet. Hierdurch brach ein Feuer in der Küche des Hauses aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Gebäude entstand Sachschaden, Personen wurden jedoch nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

mehr