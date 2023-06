POL-GM: Schmuck gestohlen

Engelskirchen (ots) - Vergangene Nacht (15. Juni) sind Unbekannte in einen Fahrradladen in der Overather Straße in Loope eingebrochen. Mit einer Brechstange oder einem ähnlichen Werkzeug hebelten sie gegen 1:45 Uhr eine Fensterscheibe aus, um so ins Geschäft zu gelangen. Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete Personen, die sich an dem Fenster zu schaffen machten. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten diese ...

