POL-GM: Auto überschlug sich mehrfach - Fahrer leichtverletzt

Wiehl (ots)

In Wiehl ist am Samstagabend (17. Juni) ein 32-jähriger Reichshofer mit seinem Renault von der Fahrbahn abgekommen. Er überschlug sich und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Gegen 22:25 Uhr fuhr der 32-Jährige auf der Straße "Wald" aus Richtung Jennecken kommend in Fahrtrichtung Wald. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und landete in einem Abhang auf dem Dach. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Zudem gab der 32-Jährige an, gelegentlich Betäubungsmittel zu konsumieren. Er musste eine Blutprobe abgeben. An dem Renault entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

