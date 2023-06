Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gegen Mauer geprallt - Fahrerin schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Samstag (17. Juni) eine 55-jährige Frau aus Kürten zugezogen. Sie fuhr um 11:25 Uhr mit ihrem Auto auf der Wuppertalstraße (L414) aus Radevormwald kommend in Fahrtrichtung Wuppertal-Beyenburg. In Höhe der Einmündung Kirchstraße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr musste die 55-Jährige aus ihrem Wagen befreien. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen entstand erheblicher Sachschaden; er musste abgeschleppt werden. Die 414 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 14:20 Uhr gesperrt. Der Polizei liegen Hinweise auf eine Zeugin vor, die zur Unfallzeit auf dem Gehweg joggen war. Da die Zeugin möglicherweise Hinweise zur Unfallursache machen kann, wird sie gebeten, sich umgehend beim Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 zu melden. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, blonde lange Haare (Pferdeschwanz), trug ein weißes T-Shirt und dreiviertel lange pinke Leggings

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell