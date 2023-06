Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Öffentlichkeitsfahndung

Reichshof (ots)

Am 24.März hat eine bislang unbekannte Person um 12:30 Uhr in der Hauptstraße in Denklingen ein Blumengeschäft betreten. Die Person verwickelte die Angestellte in ein Gespräch. Währenddessen betrat eine weitere Person das Geschäft, ging hinter die Theke und entwendete dort aus einer Handtasche etwa 2.000 Euro und zwei Debitkarten. Die beiden Personen entfernten sich anschließend gemeinsam in einem Auto.

Auf der Videoüberwachung sind beide Personen gut zu erkennen. Die Polizei veröffentlicht nun diese Fotos unter https://polizei.nrw/fahndung/107960 und fragt: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell