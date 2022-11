POL-Nordsaarland: Straßenverkehrsgefährdung durch blauen Ford Fiesta zwischen Kastel und Primstal

66687 Wadern_Noswendel (ots) - Am Abend des 03.11.2022 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Anwesen der Straße "An der Linde" in 66687 Wadern-Noswendel. Die Feuerwehren der Stadt Wadern und des Stadtteils Noswendel waren mit starken Kräften zügig am Einsatzort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, bevor weitere Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurden. Alle Personen konnten ...

