Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zimmerbrand in Wadern-Noswendel

66687 Wadern_Noswendel (ots)

Am Abend des 03.11.2022 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Anwesen der Straße "An der Linde" in 66687 Wadern-Noswendel. Die Feuerwehren der Stadt Wadern und des Stadtteils Noswendel waren mit starken Kräften zügig am Einsatzort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, bevor weitere Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurden. Alle Personen konnten rechtzeitig das Anwesen verlassen und erlitten keinerlei Verletzungen. Auch der Hund konnte im Rahmen der Löscharbeiten aus dem Gebäude gerettet werden. Letztlich entstand Sachschaden in dem Zimmer (Vorratsraum). Bezüglich der Brandursache hat die PI Nordsaarland die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum unmittelbar vor dem Ereignis herrschte Stromausfall im Ort und umliegenden Stadtteilen. Ob hier ein Zusammenhang mit der Brandentstehung besteht wird geprüft.

