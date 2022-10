Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfallzeugen gesucht

Wadern (ots)

Am 28.10.2022, gegen 21:25 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Nordsaarland durch einen Verkehrsteilnehmer über einen verunfallten Pkw auf der Verbindungsstrecke zwischen Lockweiler und Altland/ Vogelsbüsch in Kenntnis gesetzt. Der Unfallverursacher hatte es recht eilig, sich von der Unfallörtlichkeit zu entfernen, da er laut eigenem Bekunden betrunken war und aus nachvollziehbaren Gründen kein Interesse an einer polizeilichen Unfallaufnahme hatte. Da die Flucht zu Fuß durch ungeeignetes Schuhwerk in Form von "Crocs" erschwert wurde, stieg der Unfallverursacher ungefragt als Beifahrer in den Pkw eines bislang unbekannten Lieferdienstes ein und verlangte, dass der Fahrer ihn schnellstens nach Hause fahren soll. Als alles Bitten und Flehen keinen Erfolg zeigte, stieg der Mann wieder aus dem fremden Fahrzeug und lief in einen angrenzenden Waldweg. Der ortskundige Mann konnte durch die Einsatzkräfte nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Nordsaarland nimmt in diesem Zusammenhang Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06871-90010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell