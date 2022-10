Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Alkoholfahrt endet im Krankenhaus

Niederlosheim (ots)

Am Abend des 20.10.2022, gegen 20:45 Uhr, ereignete sich auf der B268 in Höhe der Firma Homanit bei der dortigen Bahnüberquerung ein Alleinunfall. Die 41-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gde. Nalbach kam von der Fahrbahn ab und verletzte sich beim Aufprall gegen das dortige Schrankenschild. Sie musste vor Ort medizinisch in einem Rettungswagen erstversorgt werden. Im Rahmen der von der PI Nordsaarland durchgeführten Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrerin erheblich alkoholisiert war, was ein Atemalkoholtest von 2,69 Promille bestätigte. Die Blutprobe wurde im Krankenhaus in SLS entnommen, in welches sie vorsorglich verbracht wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell