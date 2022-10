POL-Nordsaarland: Diebstahl mit Waffen

Waldhölzbach (ots) - Ein seit drei Monaten von der Staatsanwaltschaft Frankenthal per Haftbefehl wegen einer Trunkenheitsfahrt gesuchter 38-jähriger Mann konnte am 19.10.2022 um 07.15 Uhr in Waldhölzbach widerstandslos festgenommen werden. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland trafen den Mann in Waldhölzbach an und vollstreckten den Haftbefehl. Die Beamten brachten den Mann in eine saarländische Justizvollzugsanstalt, wo er die nächsten 190 Tage verbringen ...

