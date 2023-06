Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Überholvorgang - Kradfahrer schwer verletzt

Reichshof (ots)

Bei einem Unfall auf der Elbachstraße/L324 sind am Samstagnachmittag (17. Juni) ein Pkw und ein Krad kollidiert. Um kurz nach 16 Uhr fuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Drohlshagen auf der L324 aus Richtung Odenspiel kommend in Richtung Wildbergerhütte. Als er einen vorausfahrenden Traktor überholte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer 51-jährigen Autofahrerin aus Reichshof, die in gleicher Richtung ebenfalls überholen wollte. Durch die Kollision stieß das Motorrad dann gegen den Anhänger des Traktors. Daraufhin stürzte der 56-Jährige und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die L324 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell