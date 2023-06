Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Taschendiebstähle inkl. Beschreibung

Bergneustadt (ots)

Am Samstag (17. Juni) sind zwei Seniorinnen beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt auf der Kölner Straße bestohlen worden. Eine 74-jährige Bergneustädterin war um 15 Uhr in dem Markt in der Nähe zur Stadtgrenze nach Derschlag. Sie hatte zuvor Geld abgehoben und ihr Portemonnaie in ihrem Rucksack verstaut. Später stellte sie fest, dass die Geldbörse gestohlen worden war. Ähnlich erging es einer 75-jährigen Bergneustädterin, die zwischen 16 und 16.30 Uhr in dem Lebensmittelgeschäft einkaufte. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, war ihr Portemonnaie verschwunden. Auch sie hatte die Geldbörse im Rucksack getragen. Während des Einkaufs fiel der 75-Jährigen eine junge Frau auf, die sich mehrfach in ihrer Nähe aufhielt. Die Geschädigte beschreibt die junge Frau wie folgt: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hatte mittellange blonde Haare und trug helle sommerliche Kleidung sowie eine graue Basecap. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der 02261 81990.

