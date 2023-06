POL-GM: Einbruch in Bauwagen

Bergneustadt (ots) - Am Samstag (17. Juni) sind zwei Seniorinnen beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt auf der Kölner Straße bestohlen worden. Eine 74-jährige Bergneustädterin war um 15 Uhr in dem Markt in der Nähe zur Stadtgrenze nach Derschlag. Sie hatte zuvor Geld abgehoben und ihr Portemonnaie in ihrem Rucksack verstaut. Später stellte sie fest, dass die Geldbörse gestohlen worden war. Ähnlich erging es ...

mehr