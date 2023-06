Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrt endete im Gebüsch

Gummersbach (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Straße "Wörde"/L173 hat sich ein 21-Jähriger am Montagabend (19. Juni) leichte Verletzungen zugezogen. Der 21-jährige Bergneustädter fuhr um 21.30 Uhr mit seinem Audi auf der L173 aus Hardt kommend in Richtung Pernze. In einer Kurve geriet er auf die linke Fahrspur. Als er gegenlenkte touchierte er einen Leitposten und kam daraufhin nach rechts von der Straße ab, wo seine Fahrt im Gebüsch endete. Der junge Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell