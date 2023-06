Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeuge aus Lagerraum gestohlen

Lindlar (ots)

Aus einem Rohbau in der Ommerbornstraße haben Unbekannte zwischen Montag (19. Juni, 18 Uhr) und Dienstag (20. Juni, 7 Uhr) diverse Werkzeuge gestohlen. Über eine offenstehende Balkontür gelangten die Täter in das Gebäude. Anschließend rissen die Diebe die Stahltür zum Lagerraum aus der Verankerung und flüchteten dann mit ihrer Beute. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 0226181990.

