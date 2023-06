Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Einbrüche in Geschäfte

Wiehl (ots)

In der Wiesenstraße sind Unbekannte am Mittwoch (21. Juni) in ein Schuhgeschäft und ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen. Der Versuch in ein drittes Geschäft zu gelangen scheiterte an der Tür. Gegen drei Uhr morgens hebelten die Einbrecher die Schiebetür zu dem Schuhgeschäft auf und machten sich anschließend an der Kasse zu schaffen. Auch in einem benachbartem Bekleidungsgeschäft hebelten die Täter die Tür auf und öffneten die Kasse sowie mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

