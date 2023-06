Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti Sprayer erwischt

Ilmenau-Gehren (ots)

Eine Gruppe von Jugendlichen konnte Freitagnacht in der Michael-Bach-Straße auf frischer Tat, durch Polizeibeamte gestellt werden. Dank eines Zeugenhinweises wurden die Polizeibeamten am Tatort schnell fündig. Aus dieser Gruppe heraus wurden zwei Jugendliche, im Alter von 16 und 17 Jahren ermittelt, welche für mindestes zehn aufgesprühte Graffitis an Stromkäste verantwortlich sind. Bei der Durchsuchung konnten verschieden farbige Spraydosen sichergestellt werden. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(rk)

