LPI-GTH: Drei Flaschen Whiskey entwendet und geflohen

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gelangten widerrechtlich auf das Gelände eines Sportvereines in der Waldstraße. In der weiteren Folge drangen die Unbekannten gewaltsam in das Vereinsheim ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten offenbar mehrere Schlüssel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 20. Juni, ...

mehr