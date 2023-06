Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Vereinsheim eingebrochen- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gelangten widerrechtlich auf das Gelände eines Sportvereines in der Waldstraße. In der weiteren Folge drangen die Unbekannten gewaltsam in das Vereinsheim ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten offenbar mehrere Schlüssel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 20. Juni, 20.00 Uhr und gestern, 16.30 Uhr. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppierung handelte, ist derzeit noch unklar. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0161016/2023) entgegen. (jd)

