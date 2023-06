LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots) - Gestern Abend, gegen 23.00 Uhr, kam es zu einem Brandausbruch in einem Müllcontainer in der Von-Zach-Straße. Diesen hatten ein oder mehrere Unbekannte offenbar entzündet. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen verletzten sich nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 016107/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr