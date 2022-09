POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (01.09.), gegen 15:30 Uhr, parkte ein 76-jähriger Fahrer eines BMW 428i aus Alheim auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte sein Fahrzeug und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Haunetal. Am Mittwoch (31.08.), gegen 6:20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines VW Bora aus Bad Hersfeld die B 27 von Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Einfahrt Rhina kam er aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Der Mast sowie das Schild wurden beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

Bad Hersfeld. In der Zeit von Donnerstag (25.08.) bis Montag (29.08.) touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Autohof Bad Hersfeld Süd auf dem Lkw-Parkplatz bei der Ein- beziehungsweise Ausfahrt einen Betonpoller sowie einen Ticketautomaten und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte das verursachende Fahrzeug blau gewesen sein.

Darüber hinaus kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rückwärtsfahren, mit einer Rammschutz/Anfahrschutz-Bauvorrichtung, die auf dem Rastplatz in den Boden eingelassen ist. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (31.08.), in der Zeit von 10 Uhr bis 11:30 Uhr, parkte eine 42-jährige Fahrerin eines Seat Tarrcao aus Burghaun aus dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisenacher Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihr Fahrzeug in dieser Zeit und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Donnerstag (01.09.), gegen 19.20 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Ludwigsau die K 60 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Bebra-Lüdersdorf. Einige Meter hinter dem Ortsteil Dickenrück kam der Fahrzeugführer nach einer Linkskurve aus unklarer Ursache ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einige Felder der Schutzleitplanke. Der Gesamtschaden beträgt circa 11.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Mittwoch (31.08.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf die Umgehungsstraße in Richtung der Straße "Cent". Unmittelbar vor dem Kreisverkehr am Konrad-Adenauer-Platz musste die 23-Jährige nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 22-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies und bremste ihren VW Polo ebenfalls ab. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem Ford Focus hinter dem Polo befand, erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Polo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo gegen den Golf geschoben. Die Polo-Fahrerin und ihr 27-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. Sie wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

