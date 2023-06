LPI-GTH: Kleinbrand- Zeugensuche

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Ein vor einem Haus in der Turnvater-Jahn-Straße abgestelltes Mountainbike wurde gestern in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 400 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0161096/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr