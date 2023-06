LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ilmenau (ots) - Heute Morgen wurden zwei Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall in der Langewiesener Straße leicht verletzt. Eine 37-jähirge Mazda-Fahrerin wollte nach links in die Straße "Trieselsrand" abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 32-Jährigen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

