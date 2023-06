LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - Vergangene Nacht, gegen 01.30 Uhr begaben sich zwei bislang unbekannte männliche Personen zu einem Zigarettenautomaten in die Straße "Im Gerabogen" in Ichtershausen. Die Unbekannten versuchten den Automaten gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 3.000 Euro. Offenbar flüchteten die Täter mit Fahrrädern in Richtung der ...

