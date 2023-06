LPI-GTH: Fahrrad entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Gestern Abend ereignete sich gegen 22.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B19 im Bereich "Hohe Sonne". Ein 46-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die B19 von der "Hohen Sonne" in Richtung Eisenach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Fahrzeug in einer dort befindlichen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Hang hinauf und überschlug sich in der weiteren Folge. Ein 39-jähriger Beifahrer wurde durch den Verkehrsunfall ...

