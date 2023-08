Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche

Arnstadt (ots)

Der Polizei Ilmenau wurden gestern mehrere Einbrüche vom zurückliegenden Wochenende bekannt. Aus einem Rohbau in der Karl-Liebknecht-Straße wurden Elektrowerkzeuge im Wert von circa 1.300 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 04. August, 13.35 Uhr und gestern, 06.15 Uhr (Bezugsnummer: 0204720/2023). In der Zeit zwischen dem 05. August, 18.00 Uhr und gestern, 08.30 Uhr wurden unter anderem Gasflaschen von dem Außengelände eines Baumarktes in der Ichtershäuser Straße gestohlen. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 500 Euro (Bezugsnummer: 0204808/2023). Beutegut im Wert von rund 1.500 Euro erlangten ein oder mehrere Unbekannte in einem Rohbau in der Schillerstraße. Hier wurden unter anderem Kabelrollen mit Stromkabeln entwendet. Die Tat wurde gestern, zwischen 00.30 Uhr und 05.30 Uhr verübt (Bezugsnummer: 0204777/2023). Auch in ein Lager in der Straße "Am Lützer Feld" drangen ein oder mehrere bislang Unbekannte ein. Hier wurde kein Beutegut erlangt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 06. August, 19.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr (Bezugsnummer: 0204526/2023). In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen. Personen, die in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen, beispielsweise Personen- oder Fahrzeugbewegungen, getätigt haben, werden gebeten sich unter Angabe der jeweiligen Bezugsnummer mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen. (jd)

