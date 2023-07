Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch an der Hindenburgstraße: Täter erbeuten Handys und Tablets

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Mittwoch, 27. Juli, zwischen 8.40 Uhr und 8.50 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft an der Hindenburgstraße verübt und daraus mehrere Handys und Tablets entwendet.

Das betroffene Geschäft befindet sich an der oberen Hindenburgstraße, unweit des Alten Marktes. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, in dessen Erdgeschoss sich das Geschäft befindet. Möglicherweise klingelten sie dazu bei Hausbewohnern und wurden eingelassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei blieb einer der beiden Täter am Hauseingang stehen, während der andere in den Keller ging und von da aus durch einen Zugang in die Geschäftsräume. Er nahm mehrere Elektrogeräte, darunter Tablets und Handys mit. Mit ihrer Beute entkamen die beiden Täter.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Einer der beiden Männer hat vermutlich eine Kappe getragen. Hinweise bitte an: 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell