POL-MG: Von Bus erfasst: 67-Jährige lebensgefährlich verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Marienplatz in Rheydt hat am Donnerstag, 27. Juli, um 6 Uhr ein Linienbus eine 67-jährige Fußgängerin erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

Nach derzeitigem Informationsstand der Polizei hatte der 30-jährige Busfahrer von der Stresemannstraße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.

Der Busfahrer leistete sofort Erste Hilfe und verständigte Rettungsdienst und Polizei. Nach ihrer ersten Versorgung vor Ort, bei der auch ein Notarzt im Einsatz war, brachten Rettungskräfte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Sie befindet sich zurzeit in Lebensgefahr.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Spurensicherung sperrte die Polizei kurzzeitig die Kreuzung.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

