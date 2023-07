Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw-Brand in Pongs - Polizei bittet um Hinweise!

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 27. Juli, um 1.35 Uhr an der Forststraße in Pongs ein geparktes Auto in Brand gesteckt.

Ein Anwohner verständigte Feuerwehr und Polizei, nachdem er durch einen Knall aufgewacht und beim Blick nach draußen auf das brennende Auto aufmerksam geworden war. Dabei handelte es sich um einen grauen VW Polo, der bei der Bushaltestelle "Haus am Buchenhain" geparkt stand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und konnten verhindern, dass es auf eine Hecke übergriff; an dem VW Polo entstand jedoch Totalschaden. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein weiteres geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei nimmt Brandstiftung an. Sie leitete Fahndungsmaßnahmen im Umkreis des Tatortes ein, die jedoch erfolglos blieben. Sie bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, unter der Telefonnummer 02161-290 Kontakt aufzunehmen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell