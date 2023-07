Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 31-Jährigen am Bahnhof Kleve

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 13. Juli 2023 um 14:40 Uhr, überprüfte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Kleve einen 31-jährigen Türken. Ein Abgleich der Personalien des Mannes in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Offenburg mit einem Sicherungshaftbefehl gesucht wurde. Die Verhaftung erfolgte, weil der durch das Amtsgericht Offenburg Angeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung und Belehrung über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens ohne genügende Entschuldigung in der Hauptverhandlung am 12. Juli 2023 ferngeblieben ist. Zudem fanden die Beamten in seiner Bauchtasche noch 4,9 Gramm Heroin. Die Bundespolizei verhaftete den Mann daraufhin am Bahnhof und brachten ihn zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion in Kleve. Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Kleve kann die Vorführung und Eröffnung des Haftbefehls am Freitagmorgen erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell