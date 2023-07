Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte Täterin attackiert Frau (40) mit Schlägen und Tritten - Bundespolizei ermittelt

Wuppertal (ots)

Auf der Fahrt zwischen Wuppertal Hauptbahnhof und Wuppertal-Oberbarmen kam es am Mittwochmorgen (12. Juli), um 09.30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei soll eine unbekannte Frau mit Schlägen und Tritten eine 40-Jährige angegriffen haben. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Leitstelle der Bundespolizei informierte die eingesetzte Streife am Wuppertaler Hauptbahnhof über ein Körperverletzungsdelikt in der S8. Dabei verlegten die Uniformierten zum Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen und trafen auf die 40-jährige Deutsche. Während ihrer Behandlung durch einen angeforderten Rettungswagen, gab die Geschädigte an, nach einer verbalen Auseinandersetzung durch eine unbekannte Frau geschubst worden zu sein. Daraufhin sei sie auf den Boden gefallen. Weiterhin habe die Tatverdächtige auf sie eingetreten, mit ihrer eigenen Aktentasche auf sie eingeschlagen, sie an den Haaren gezogen als auch das Mobiltelefon, welches mit einer Kette am Hals befestigt war, entrissen. Umstehende Zeugen halfen der Geschädigten und informierten die Bundespolizei. Die 40-Jährige wurde anschließend mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

Die Bundespolizei konnte Lichtbilder der vermeintlichen Täterin sicherstellen und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannte Tat-verdächtige ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell