Polizei Essen

POL-E: Essen: SUV-Fahrer fährt Mitarbeiterin in Waschstraße über Fuß und flüchtet - Fahrer und Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel:

Am Donnerstag (16. März) kassierte eine 20-jährige Essenerin in einer Waschstraße an der Hans-Böckler-Straße, als ihr gegen 14 Uhr ein Kunde in einem SUV über den Fuß fuhr. Die Mitarbeiterin versuchte noch auf den Vorfall aufmerksam zu machen, doch der unbekannte SUV-Fahrer fuhr weiter. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Nun sucht die Polizei nach dem Unfallbeteiligten. Zeugen beschreiben ihn als männlich, ca. 35-40 Jahre alt, normale Statur, kurze dunkle Haare, Vollbart, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung. Das Fahrzeug wurde als dunkler SUV beschrieben.

Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell