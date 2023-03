Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter sprüht 84-Jähriger mutmaßliches Reizgas ins Gesicht - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45276 E-Steele:

Freitagnachmittag (17. März, gegen 13:20 Uhr) hielt sich eine 84-jährige Frau an der Bochumer Straße Höhe Käthe-Kollwitz-Straße auf, als ein unbekannter Mann auf einem E-Scooter an ihr vorbeifuhr und ihr unvermittelt eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht sprühte. Die 84-Jährige verspürte sofort starke Schmerzen in den Augen.

Eine unbekannte Zeugin kam der Dame zu Hilfe und alarmierte die Feuerwehr. Sie wurde vor Ort von den Rettungskräften behandelt.

Die Polizei Essen sucht nun nach Zeugen des Angriffs sowie nach der Frau, die der Seniorin geholfen und die Feuerwehr alarmiert hat. Hinweise werden unter der 0201/829-0 entgegen genommen. /PaPe

