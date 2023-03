POL-E: Essen: Unbekannter steckt verlorene Geldbörse ein - Fotofahndung

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am 14. Dezember 2022 gegen 20:15 Uhr kam es im Bus der Linie 196 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen. An der Haltestelle Universitätsstraße beabsichtigte ein unbekannter Fahrgast auszusteigen. An der Tür des Busses pöbelte er jedoch einen anderen Fahrgast an. Er hielt den 53-Jährigen fest und verpasste ihm eine Kopfnuss. Zudem versuchte er ihn mit Fäusten zu ...

