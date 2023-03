Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter greift Fahrgast im Bus an - Fotofahndung

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel:

Am 14. Dezember 2022 gegen 20:15 Uhr kam es im Bus der Linie 196 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen. An der Haltestelle Universitätsstraße beabsichtigte ein unbekannter Fahrgast auszusteigen. An der Tür des Busses pöbelte er jedoch einen anderen Fahrgast an. Er hielt den 53-Jährigen fest und verpasste ihm eine Kopfnuss. Zudem versuchte er ihn mit Fäusten zu schlagen. Die Schläge konnte der 53-Jährige abwehren. Danach stieg der Unbekannte an der Haltestelle Universitätsstraße aus und flüchtete fußläufig auf der Gladbecker Straße in Richtung Rheinischer Platz.

Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem flüchtigen Mann.

Der Tatverdächtige wurde im Bus videografiert. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/101041

Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

