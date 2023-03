POL-E: Essen: 43-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - 36-Jährige festgenommen

Essen (ots) - 45277 E-Überruhr-Holthausen: Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Unbekannten, der sich am 24. November 2022 in einem Restaurant an der Überruhrstraße Falschgeld wechseln ließ. Gegen 18:50 Uhr betrat ein junger Mann in einer grauen Jacke ein Restaurant an der Überruhrstraße und bat einen Mitarbeiter darum, einen 50-Euro-Schein zu wechseln. ...

