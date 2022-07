Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Radlader von einer Baustelle gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Einen gelben Radlader der Marke Zeppelin, Typ Z25, stahlen Unbekannte von einer Baustelle an der Reeser Landstraße.

Die Arbeiter der Baustelle hatten diese am Dienstag gegen 16.45 Uhr verlassen und den Radlader hinter einem Baukran verschlossen abgestellt.

Am nächsten Tag bemerkten sie gegen 06.30 Uhr den Verlust und alarmierten die Polizei.

Die Beamten stellten fest, dass die Täter von der Reeser Landstraße über eine Zufahrt das Gelände erreicht hatten. Hier entfernten sie Zaunelemente im Zufahrtsbereich. Anschließend stahlen sie den Radlader, fuhren vom Baustellengelände und von der Zufahrt nach rechts auf einen Geh-und Radweg in Richtung der Straße Am Westglacis und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wesel unter 0281-107/0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell