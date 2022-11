Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter zu räuberischem Diebstahl fest

Hannover (ots)

Am Montag, 14.11.2022, hat ein 52-Jähriger Geld aus der Kasse eines Buchladens in der Kollenrodtstraße entwendet. Während der Flucht verfolgten ihn Zeugen. Im Anschluss flüchtete er auf einem Fahrrad. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte der Polizei ihn fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover betrat der 52-jährige mutmaßliche Täter gegen 16:30 Uhr einen Buchladen in der Kollenrodtstraße. Eine 57-jährige Angestellte befand sich in einem Hinterzimmer. Als sie die Glocke der Eingangstür hörte, kehrte sie in den Verkaufsraum zurück und sah wie der 52-Jährige bereits in die Kasse griff und Bargeld herausholte. Sie versuchte noch ihn festzuhalten, jedoch riss er sich los und flüchtete auf einem Fahrrad. Die Situation bekamen Passanten vor dem Laden mit, informierten den Notruf der Polizei und eilten teilweise selbst hinter dem flüchtenden Dieb her. Ein Funkstreifenwagen-Team konnte den Täter an der Ecke Marschnerstraße /Ecke Paulstraße festnehmen. Bei dem mutmaßlichen Täter konnte das zuvor mutmaßlich entwendete Scheingeld aufgefunden werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Der mutmaßliche Täter wurde am Dienstag, 15.11.2022, auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss kam 52-Jährige in Untersuchungshaft. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen in der Bücherhandlung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Rufnummer 0511 109-2720 zu melden. /bo, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell