Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten in Höhe der AS Bad Sobernheim-Steinhardt - insgesamt zwölf Fahrzeuge beteiligt

B 41 - Höhe AS Bad Sobernheim-Steinhardt (ots)

Am Donnerstag, den 08.12.2022 gegen 15:55 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B 41 in Fahrtrichtung Bad Sobernheim mit insgesamt zwölf beteiligten Fahrzeugen. Zunächst kam es nach derzeitigem Kenntnisstand in Höhe der Anschlussstelle Bad Sobernheim-Steinhardt aufgrund tiefstehender Sonne und Nieselregen in Kombination mit nicht ausreichendem Sicherheitsabstand zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Aufgrund von Unachtsamkeit und den vorgenannten Witterungsverhältnissen fuhren weitere acht Fahrzeuge an der Unfallörtlichkeit teils aufeinander auf. Am Ende des folgenden stockenden Verkehrs ereignete sich dann ein weiterer Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Bei dem sich über mehrere hundert Meter erstreckenden Verkehrsunfall werden insgesamt zehn Personen verletzt. Drei schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzte Personen werden u.a. mittels Rettungshubschrauber in Krankenhäuser nach Mainz, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein verbracht. Von den zehn am Hauptunfall beteiligten Fahrzeugen verbleiben acht totalbeschädigt bei einem geschätzten Sachschaden von ca. 250.000 EUR. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat für die Ermittlung der Unfallursache einen Verkehrsgutachter beauftragt. Die B 41 ist zum Mitteilungszeitpunkt in Fahrtrichtung Bad Sobernheim immernoch voll gesperrt. Der Verkehr wird an der AS Steinhardt abgeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell