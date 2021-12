Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Einbruch in Pfarrheim

Emmerich-Elten (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen (21. Dezember 2021) haben unbekannte Täter versucht, in ein Pfarrheim an der Streuffstraße einzudringen. Sie hebelten erfolglos an mehreren Türen herum, gelangten aber nicht ins Gebäude. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

