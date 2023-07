POL-MG: Gefährliche Körperverletzung am Marienplatz: Busfahrer durch Kopfstoß verletzt

Mönchengladbach (ots) - An zwei Tatorten in Mönchengladbach haben Fahrzeugbesitzer am Dienstag, 25. Juli, den Diebstahl ihres Gefährts feststellen müssen: In Eicken hatten Unbekannte ein Motorrad entwendet, im Stadtteil Grenzlandstadion ein Auto. An der Schwogenstraße nahmen die Täter zwischen Sonntag, 23. Juli, 19 Uhr, und Dienstag, 25. Juli, 20.20 Uhr eine schwarze Yamaha MT07 aus einer Tiefgarage mit. Ein ...

mehr