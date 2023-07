Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl von Werkzeug

Kirchhundem (ots)

Unbekannte Täter haben aus einer Lagerhalle in der Straße "Neue Wiese" in Würdinghausen in dem Zeitraum von Dienstag (11. Juli, 19 Uhr) bis Mittwoch (12. Juli, 07:15 Uhr) Werkzeug gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie dafür das Fenster der Lagerhalle auf und gelangten in einen dahinter liegenden Raum. Von diesem ausgehend beschädigten die Täter eine weitere Tür und stahlen anschließend einen Sauger und einen Zargenschneider im Wert von rund 1300 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

