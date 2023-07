Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (12. Juli) gegen 20:30 Uhr auf der B 517 ereignet. Dabei befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Straße in Richtung Altenhundem, als er in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Zaun. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der Pkw-Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Der 20-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber und der 23-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden lag im vierstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

