Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 31-Jähriger nach Ladendiebstählen in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Dienstag, 25. Juli, einen 31-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei Ladendiebstählen aus einem Drogeriemarkt Waren für über 1000 Euro entwendet zu haben. Ein Haftrichter erließ am Folgetag Untersuchungshaftbefehl gegen ihn.

Mitarbeiter des Drogeriemarktes an der Hindenburgstraße verständigten um 16.40 Uhr die Polizei, nachdem ihnen ein männlicher Ladendieb entkommen war. Sie gaben an, dass derselbe Mann bereits am Vortag bei ihnen gestohlen habe. Insgesamt habe er an beiden Nachmittagen zusammen Waren im Wert von über 1000 Euro mitgenommen, ohne dafür zu bezahlen.

Videokameras im Geschäft hatten den Mann gefilmt. Die eingesetzten Polizisten erkannten auf den Aufnahmen einen 31-Jährigen, der ihnen aus früheren Einsätzen im Zusammenhang mit Ladendiebstählen bekannt war. Sie leiteten Fahndungsmaßnahmen ein.

Am Abend, gegen 20.30 Uhr, fand ein Streifenteam den Verdächtigen an der Breitenbachstraße und nahm ihn vorläufig fest.

Ermittler führten ihn am Folgetag, 26. Juli, einem Haftrichter vor, der ihn dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgend in Untersuchungshaft schickte. (jn)

