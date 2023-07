Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bande bei Ladendiebstahl festgenommen - Täter schmuggelten Beute in Kinderwagen aus Geschäft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 26. Juli, drei Frauen und einen Mann festgenommen, die verdächtig sind, gemeinsam in einem Geschäft an der Hindenburgstraße Kleidung im Wert von rund 2500 Euro entwendet zu haben.

Der Ladendetektiv des Geschäfts verständigte um 16.30 Uhr die Polizei. Mithilfe der Videoüberwachung hatte er beobachtet, wie eine insgesamt sechsköpfige Gruppe, darunter zwei Kinder, die Sicherungen von einer Vielzahl an Kleidungsstücken entfernt hatten. Die Waren hatten sie anschließend in zwei mitgeführten Kinderwagen versteckt. Mit den Kinderwagen hatten sie versucht, unbemerkt die Kasse zu passieren, ohne für die Kleidungsstücke zu bezahlen.

Die Gruppe bestand aus drei Frauen im Alter von 19, 36 und 42 Jahren und einen 21-jährigen Mann. Bei den beiden Kindern, die bei ihnen waren, handelte sich um einen 13-jährigen Jungen, den Sohn der 36-Jährigen, sowie einen 14-jährigen Jungen, der der Sohn der 42-jährigen Frau ist.

Insgesamt fand die hinzugerufene Polizei in den Kinderwagen Waren im Wert von mehr als 2.500 Euro. Zur Beweissicherung stellte sie zudem die Mobiltelefone der Verdächtigen sicher. Außerdem beschlagnahmte sie zwei Werkzeuge, die die Verdächtigen mitgeführt und mit denen sie mutmaßlich die Alarmsicherungen entfernt hatten.

Die verdächtigen Erwachsenen nahm die Polizei aufgrund des Verdachts des bandenmäßigen Ladendiebstahls zunächst vorläufig fest und brachte sie zum Polizeigewahrsam. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft prüften Ermittler am Folgetag möglicherweise infrage kommende Haftgründe. Da diese nicht bestanden, entließ die Polizei die Personen aus dem Gewahrsam. Sie erwarten weiterhin Strafverfahren. Die beiden Kinder ließ die Polizei durch andere Familienmitglieder abholen und gab sie in deren Obhut. (jn)

