Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Serie von Schockanrufen

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 19.05.2023 erhielten mehrere Geschädigte im Landkreis Nordhausen Anrufe unbekannter Täter, die in den meisten Fällen unter Vorgabe eines Unfallgeschehens durch einen nahen Verwandten eine Geldsumme als Kaution für diesen forderten. In keinem polizeilich bekannten Fall kam es zu einer Geldübergabe. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, in keinem Falle persönliche Daten oder Wertsachen herauszugeben.

