Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gestellt

Nordhausen (ots)

Am Morgen des 20.05.2023 erhielt der Mieter einer Werkalle auf einem ehemaligen Betriebsgelände in Nordhausen einen technischen Überwachungsalarm über eine Person in seinem Hallenabteil. Zeugen sowie eintreffende Polizeibeamte konnten einen 30-Jährigen auf dem Gelände feststellen, der das Objekt gerade mit zwei Taschen geklauter Werkzeuge im Wert von fast 2.000 Euro verlassen wollte. Er hatte zuvor die Tür der Halle aufgebrochen, wodurch ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden war. Das Beutegut konnte noch am gleichen Tag an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Der Täter wurde nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.

