Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Es ist nicht immer leicht im Straßenverkehr die Ruhe zu bewahren. Rote Ampeln, Rückstaus und Zeitdruck obendrauf sind Gründe genug, um auf das Gaspedal zu treten. Kommt es aber zu einem Unfall, können sowieso alle Termine abgesagt werden. Was hilft? Tief durchatmen und umsichtig fahren. So kommen alle sicher an ihr Ziel.

Um daran zu erinnern, gibt die Polizei Oberhausen auch für die kommende Woche folgende Geschwindigkeitsmessstellen im Vorfeld bekannt:

Montag (06.03.): Hartmannstraße

Dienstag (07.03.): Bebelstraße

Mittwoch (08.03.): Herzogstraße

Donnerstag (09.03.): Siepenstraße

Freitag (10.03.): Ripshorster Straße / Haltestelle Küppers Hof

