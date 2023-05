Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230506.1 Kiel: Polizei nimmt Einbrecher fest

Kiel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor in ein Bürogebäude am Rondeel eingebrochen war. Der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Eine aufmerksame Zeugin informierte kurz vor 01 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtete, wie der Mann die Scheibe einer Eingangstür des Bürogebäudes einschlug und sich so Zutritt zum Gebäude verschaffte. Die Einsatzleitstelle entsandte sofort mehrere Streifenwagen verschiedener Kieler Reviere zum Tatort. Beamte des Kriminaldauerdienstes nahmen den 41 Jahre alten Tatverdächtigen letztlich im 12. Stock fest und stellten Einbruchswerkzeug bei ihm sicher. Nach jetzigem Stand war es ihm nicht gelungen, in einzelne Büros in den Etagen einzudringen.

Der Mann kam ins Polizeigewahrsam und musste aufgrund fehlender Haftgründe am Mittwoch entlassen werden. Die Ermittlungen des Kommissariats 12 der Kriminalpolizei dauern an. Auf ihn dürfte ein Gerichtsverfahren wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall zukommen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell